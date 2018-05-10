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ve ne kadar? (10 Mayıs 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,3040 liradan, 5,1120 liradan güne başladı.

'da 4,3020 liradan alınan dolar, 4,3040 liradan satılıyor. 5,1100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,1120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2690 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0710 lira olmuştu.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 09:37
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