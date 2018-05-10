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  1. Milyonlarca kişiye müjde! O düzenleme tamamlandı

Emekliye ikramiye, imar barışı, vergi ve prim borçlarıyla ilgili düzenlemeler Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda, "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ikramiye ödenmesi, imar barışı" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının 12 maddeden oluşan ilk bölümü kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın, birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı.

Kabul edilen maddelere göre, yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibarıyla belirleniyor.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 07:27
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