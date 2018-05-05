Milyonlarca vatandaş imar barışı düzenlemesinin çıkmasını heyecanla bekliyor. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon yapı bu barıştan yararlanacak. İmar barışını merakla bekleyen vatandaşın aklında ise imar barışı nedir? imar barışından kimler faydalanır? imar barışından nasıl yararlanılır? hangi yapılar imar barışından faydalanacak? imar barışına nasıl başvurulur? gibi sorular var. İşte imar barışı düzenlemesi ile ilgili detaylar...