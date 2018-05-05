Milyonlarca vatandaş imar barışı düzenlemesinin çıkmasını heyecanla bekliyor. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon yapı bu barıştan yararlanacak. İmar barışını merakla bekleyen vatandaşın aklında ise imar barışı nedir? imar barışından kimler faydalanır? imar barışından nasıl yararlanılır? hangi yapılar imar barışından faydalanacak? imar barışına nasıl başvurulur? gibi sorular var. İşte imar barışı düzenlemesi ile ilgili detaylar...
İmar barışında bu sorular merak ediliyor! İmar barışından kimler faydalanacak? İmar barışı nedir?
İmar barışı düzenlemesi Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Meclis'e geldi. Bir hafta içerisinde onaylanması beklenen düzenleme ile ilgili milyonlarca vatandaş imar barışı nedir? imar barışından kimler faydalanacak? gibi soruları sormaya başladı.
Etiketler: Yapı Kayıt Belgesi , imar barışı
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