;
Yol Durumu
  1. İstanbul depremi uzmanları böldü

nda bu sorular merak ediliyor! İmar barışından kimler faydalanacak? İmar barışı nedir?

düzenlemesi Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Meclis'e geldi. Bir hafta içerisinde onaylanması beklenen düzenleme ile ilgili milyonlarca vatandaş imar barışı nedir? imar barışından kimler faydalanacak? gibi soruları sormaya başladı.

İmar barışında bu sorular merak ediliyor!

Milyonlarca vatandaş düzenlemesinin çıkmasını heyecanla bekliyor. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon yapı bu barıştan yararlanacak. İmar barışını merakla bekleyen vatandaşın aklında ise imar barışı nedir? imar barışından kimler faydalanır? imar barışından nasıl yararlanılır? hangi yapılar imar barışından faydalanacak? imar barışına nasıl başvurulur? gibi sorular var. İşte imar barışı düzenlemesi ile ilgili detaylar...

Etiketler: ,
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 07:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar