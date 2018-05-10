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'deki nin ardından dolarda sert düşüş gerçekleşti

Dünkü Zirvesinin ardından ekonomi bürokratları bugün yeniden bir araya geliyor. Dolar/TL 4.24'ün altına geriledi.

Bu haberle dolar geriledi!

Dün 'de yapılan nden sonra, bugün ekonomi bürokratlarının tekrar bir araya geleceği bildirildi.

Bloomberg News'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Başkanının yanı sıra SPK, ve Hazine yöneticileri de katılacak.

Toplantıda kur ve faiz başta olmak üzere teşvik ve tedbir konuları ele alınacak.

DOLARDA DÜŞÜŞ HIZLANDI
Söz konusu haberin piyasaya yansımasıyla kurda geri çekilme hızlandı. 4.24'in altına inen dolar/TL, saat 14:26 itibariyle 4.2385 seviyesinde yer aldı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 15:22
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