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araç ticaretinde 'yeterlilik' istenecek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, araç ticaretinde yetki belgesi sahibi olabilmek için mesleki yeterlilik belgesinin 13 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale geleceğini bildirdi.



Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan " Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ikinci el motorlu taşıt ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiğini söyledi.

Yönetmelikle bu ticaretin güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli adımlar atıldığını belirten Erkoç, düzenlemeye göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafın işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiğini bildirdi.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 12:09
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