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’ hareketi

‘Yeşil Ofis’ hareketi
WWF Türkiye ofisinin yürüttüğü Yeşil Ofis Projesi'ne dahil olan Ray Sigorta, Genel Müdürlük binası için Yeşil Ofis Sertifikası aldı. Elektrik ve su tüketimini etkileyen materyaller tasarruflu modellerle değiştirilirken, şirket içinde kağıt kullanımı azaltıldı. Ofise geri dönüşüm kutuları yerleştiren Ray , temel kağıt tüketiminin azaltılması için sigorta poliçelerini kısalttı. genelinde poliçe için kullanılan kağıt miktarının azaltılmasıyla beraber Ray Sigorta, 2 bin 500 ağaçtan fazlasını kurtarmış oldu. Genel Müdür Koray Erdoğan, "Projeyi genişletecek ve Türkiye genelindeki tüm ofislerimizde tasarruf sağlayacağız" dedi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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