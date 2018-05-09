Koru Sigorta, Fatura Güvence Sigortası ile bayi ve AVM'lerin nihai tüketicilere yaptıkları 24 aya kadar vadeli ve senetli satışlarından doğan alacaklarını yüzde 100 garanti altına alıyor. Bununla beraber, vadeli alacakların idari ve yasal tahsilat takip masraflarını sıfırlamayı ve sıcak satışın soğumadan gerçekleşmesini sağlayarak satışların artmasına katkı sağlıyor. Koru Sigorta Genel Müdür Başyardımcısı Ender Güzeler, Fatura Güvence Sigortası'nı yaklaşık 2 yıldır piyasaya sunduklarını ifade etti. Ürüne ilginin her geçen gün katlanarak arttığını kaydeden Güzeler, "Geçen süre içinde kardeş şirketimiz ve bu üründeki stratejik iş ortağımız olan Skorveri Analiz Hizmetleri yaklaşık 1.5 milyon kişiyi skorladı. Bu sürede 500 bin kişiye toplam 500 milyon lira kredi limiti tahsis edildi. 170 milyon lira satış hacmi sigortalandı. Bir başka ifadeyle, yaklaşık 40 bin fatura karşılığı 600 bin senedi sigortaladık. Ödediğimiz 10 milyon lira tazminat, sigortalılarımızı bu tutardaki batıklarından kurtardığımızı ifade ediyor" dedi. Güzeler, "Fatura Güvence Sigortası, sektörde tüzel kişilerin gerçek kişilere vadeli satışlarından doğan alacaklarını sigortalayan tek üründür. Her müşteri ayrı bir proje ve müşteriye özel çözümler üreterek satış ve satış sonrası butik hizmet veriyoruz" ifadesini kullandı.
Koru’dan alacaklara garanti
Etiketler: Koru Sigorta , AVM , Fatura Güvence Sigortası
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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