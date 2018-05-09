Vakıf Emeklilik'in geleneksel hale gelen "Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışma için başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilecek. Vakıf Emeklilik; yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı oluyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenen yarışmada; birinciye 4 bin 500, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin lira verilecek. Ayrıca 3 esere 700 lira mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan 30 eserin her birine de 350 lira ödül verilecek.
Vakıf Emeklilik’ten Sarı Kareler yarışması
Etiketler: vakıf emeklilik , Sarı Kareler
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.