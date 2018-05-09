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nın tam zamanı

ve tapu harcı indiriminin ardından gelen kredi lerini yüzde 1.23’ten yüzde 0.99’a düşürecek kampanya müjdesi, artan maliyetlerin henüz konut fiyatlarına yansımadığı bugünlerde yı planlayanlar için kaçırılmaz bir fırsat yaratıyor

Hükümetten, k isteyenlere birbiri ardına müjdeli haberler geldi. Yeni konutlara uygulanan oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indiren hükümet, tapu harçlarını ise yüzde 4'ten yüzde 3'e çekti. Başbakan Binali Yıldırım, bu düzenlemenin hemen ardından Ziraat Bankası'nın öncülüğünde yeni bir kredi i kampanyasına başlayacaklarını açıkladı. Buna göre, şu anda yüzde 1.23'ler seviyesinde olan konut kredisi faiz oranları 120 ay vadede yüzde 0.99'a düşürülecek. Müjdeyi Bankalar Birliği'nin 61. Genel Kurulu'nda veren Yıldırım, özel bankalardan da faiz indirimi sözü aldı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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