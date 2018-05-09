Hükümetten, konut almak isteyenlere birbiri ardına müjdeli haberler geldi. Yeni konutlara uygulanan KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indiren hükümet, tapu harçlarını ise yüzde 4'ten yüzde 3'e çekti. Başbakan Binali Yıldırım, bu düzenlemenin hemen ardından Ziraat Bankası'nın öncülüğünde yeni bir kredi faizi kampanyasına başlayacaklarını açıkladı. Buna göre, şu anda yüzde 1.23'ler seviyesinde olan konut kredisi faiz oranları 120 ay vadede yüzde 0.99'a düşürülecek. Müjdeyi Bankalar Birliği'nin 61. Genel Kurulu'nda veren Yıldırım, özel bankalardan da faiz indirimi sözü aldı.
Ev almanın tam zamanı
KDV ve tapu harcı indiriminin ardından gelen kredi faizlerini yüzde 1.23’ten yüzde 0.99’a düşürecek kampanya müjdesi, artan maliyetlerin henüz konut fiyatlarına yansımadığı bugünlerde ev almayı planlayanlar için kaçırılmaz bir fırsat yaratıyor
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- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
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