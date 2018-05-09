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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan vadeli satım ihalelerine ilişkin duyuru

Merkez Bankası: 2. çeyrekte TL uzlaşmalı vadeli satım ihaleleriyle oluşacak pozisyon tutarı 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaşabilecek.

Merkez Bankasından yeni dolar hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından, yılın 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli satım ihaleleri yoluyla oluşacak pozisyon tutarının, mevcut 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaşabileceği bildirildi.

TCMB'nin, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, 2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği belirtilerek, "Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaşabilecektir." ifadesine yer verildi.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 10:11
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