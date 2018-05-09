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Sabancı’dan yeni

te satışlarını yüzde 24 artırarak 11.3 milyar liraya çıkaran ’in ’su Göçmen, ‘ işimizde yeni bir a hazırlık yapıyoruz’ dedi

Sabancı’dan yeni halka arz
Sabancı Holding'in konsolide satışları, 2018'in ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 11 milyar 322 milyon lira oldu. Holding'in konsolide ana ortaklık net kârı ise söz konusu dönemde yüzde 59 yükselerek 1 milyar 66 milyon lira olarak gerçekleşti. , ilk 3 aydaki operasyonel kârlılığını ise yüzde 26 artırarak 2 milyar 569 milyon liraya çıkardı. Holding'in toplam varlıkları bu yılın ilk 3 ayı itibarıyla 363 milyar 726 milyon liraya ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 27 milyar 49 milyon lira oldu. Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, "Önümüzdeki dönemde de 'Yeni Neslin Sabancı'sı olarak tanımladığımız dönüşüm sürecimizde teknolojiyi odağımıza alarak ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. sa Enerji'nin konsolide faaliyet kârını te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 artırdığını aktaran Göçmen, "Enerjisa Enerji'nin ından gelen kaynakla, enerji işimizde yeni bir halka arza hazırlık yapıyoruz" şeklinde konuştu.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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