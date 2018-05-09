;
Yol Durumu
  1. Ev almanın tam zamanı
  2. İngiliz akını

sı sektörü büyütecek

Doğa CEO’su , sigortasının özellikle daki kredi limitini başka alanlarda kullanmak isteyen firmalar için büyük kolaylık sağladığını belirtti. Kırmızı, bu ürünle hem bankalar üzerindeki kredi yükünün kalkacağını hem de sigorta pastasının büyüyeceğini ifade etti...

Kefalet sigortası sektörü büyütecek
Kamu ihalelerine teminat verilirken artık tek opsiyon teminat mektubu değil. Banka teminat mektubu yerine bundan böyle sı da yaptırılabilecek. Bu, özellikle bankadaki kredi limitini başka alanlara kullanmak isteyen firmalara büyük kolaylık sağlayacak. Konuya dair açıklamalarda bulunan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, bu değişiklikle birlikte bankalar üzerindeki kredi yükünün kalkacağını ifade etti. Kırmızı, "Kefalet sigortası, özellikle ABD ve Avrupa gibi gelişmiş sigorta pazarlarında banka teminat mektuplarından daha sık bir şekilde kullanıyor. Bizim de 'de bunu tabana yaymamız, buradaki üretimi artırarak reel sektör üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor" dedi. Kefalet sigortasının çalışma şeklini de açıklayan Kırmızı, şunları söyledi: "Kefalet sigortasında sigorta şirketi, sigortalı lehine, üçüncü kişi olan lehtara belirli bir teminat sağlıyor. Bu sigorta, bankalar tarafından verilen teminat mektubunun yerine geçiyor. Yani sigorta şirketi sigortalının kefili oluyor. Kamuda ise kefalet sigortasıyla sigortacı, ihaleyi alan şirketin görevini yerine getirememesi sonucunda doğabilecek maddi yükümlülüğü üstleniyor. Kefalet sigortasının bankalardan alınan teminat mektubu yanındaki avantajı ise bu enstrümanı alan kurumun kredi limitini işgal etmiyor."

'ÇALIŞMALAR SONA GELDİ'
Nihat Kırmızı, sözlerine şöyle devam etti: "Kefalet sigortası, sektörümüzün büyümesine katkı sağlayacak önemli bir ürün. Sektör olarak bunun üzerine daha fazla düşmemiz gerekiyor. olarak biz de bu ürünün yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Gerekli altyapı ve teknik çalışmaları tamamladık. Reasürans ve mali istihbarat altyapısı çalışmalarının sonuna geldik. Şirketimize bu konuda talepler geliyor, biz de bu yıl içerisinde taleplere cevap verebilecek durumda olacağız."
Etiketler: , , , , ,
  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ