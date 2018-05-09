Kefalet sigortası sektörü büyütecek

Kamu ihalelerine teminat verilirken artık tek opsiyon banka teminat mektubu değil. Banka teminat mektubu yerine bundan böyle kefalet sigortası da yaptırılabilecek. Bu, özellikle bankadaki kredi limitini başka alanlara kullanmak isteyen firmalara büyük kolaylık sağlayacak. Konuya dair açıklamalarda bulunan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, bu değişiklikle birlikte bankalar üzerindeki kredi yükünün kalkacağını ifade etti. Kırmızı, "Kefalet sigortası, özellikle ABD ve Avrupa gibi gelişmiş sigorta pazarlarında banka teminat mektuplarından daha sık bir şekilde kullanıyor. Bizim de Türkiye'de bunu tabana yaymamız, buradaki üretimi artırarak reel sektör üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor" dedi. Kefalet sigortasının çalışma şeklini de açıklayan Kırmızı, şunları söyledi: "Kefalet sigortasında sigorta şirketi, sigortalı lehine, üçüncü kişi olan lehtara belirli bir teminat sağlıyor. Bu sigorta, bankalar tarafından verilen teminat mektubunun yerine geçiyor. Yani sigorta şirketi sigortalının kefili oluyor. Kamuda ise kefalet sigortasıyla sigortacı, ihaleyi alan şirketin görevini yerine getirememesi sonucunda doğabilecek maddi yükümlülüğü üstleniyor. Kefalet sigortasının bankalardan alınan teminat mektubu yanındaki avantajı ise bu enstrümanı alan kurumun kredi limitini işgal etmiyor."
'ÇALIŞMALAR SONA GELDİ'
Nihat Kırmızı, sözlerine şöyle devam etti: "Kefalet sigortası, sektörümüzün büyümesine katkı sağlayacak önemli bir ürün. Sektör olarak bunun üzerine daha fazla düşmemiz gerekiyor. Doğa Sigorta olarak biz de bu ürünün yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Gerekli altyapı ve teknik çalışmaları tamamladık. Reasürans ve mali istihbarat altyapısı çalışmalarının sonuna geldik. Şirketimize bu konuda talepler geliyor, biz de bu yıl içerisinde taleplere cevap verebilecek durumda olacağız."
'ÇALIŞMALAR SONA GELDİ'
Nihat Kırmızı, sözlerine şöyle devam etti: "Kefalet sigortası, sektörümüzün büyümesine katkı sağlayacak önemli bir ürün. Sektör olarak bunun üzerine daha fazla düşmemiz gerekiyor. Doğa Sigorta olarak biz de bu ürünün yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Gerekli altyapı ve teknik çalışmaları tamamladık. Reasürans ve mali istihbarat altyapısı çalışmalarının sonuna geldik. Şirketimize bu konuda talepler geliyor, biz de bu yıl içerisinde taleplere cevap verebilecek durumda olacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.