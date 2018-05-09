İngiliz akını

Yürütülen negatif algı operasyonları nedeniyle geçen yıl Avrupa'da kan kaybı yaşayan turizm sektörü, 2018'i ise rekorlarla geçirecek. Avrupalı aileler, rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Almanlar'ın ve Hollandalılar'ın ardından İngilizler'in de Türkiye talebi yükselişe geçti. Antalya'da çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştiren İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl Türkiye'ye 3 milyon İngiliz turistin gelmesini beklediklerini bildirdi. 4 aydır görevde olan Chilcott, İngiliz turistlerin Antalya'yı keşfetmeye başladığına işaret ederek, "Bu sene İngiltere'den gelen turistler rekor kıracak gibi. Çünkü çok hızlı bir geri dönüş söz konusu. Bu yüzden heyecanlıyız, 3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
GÜVENLİ BİR ÜLKE
Chilcott, İngiliz turistlerin sadece doğa, güzellik ve iyi bir tatil yapmak için Antalya'ya gelmediğini, aynı zamanda güvenli bir şehir olduğu için tercih ettiklerini ifade etti. Büyükelçi Chilcott, kendilerinin de İngilizler'in tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri ve Türkiye'ye daha çok turistin gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da gelen turistlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Türkiye'ye 2016'dan sonra hızlı bir dönüş yapmaları bizi çok mutlu ediyor. İngilizler daha çok Ege sahillerine geliyorlardı, son yıllarda Antalya sahillerine de geliyorlar. Sanırım Antalya'yı tanıdıkça seviyorlar" ifadesini kullandı.
TÜRK MALLARI KALİTELİ
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, "İngiltere, Brezilya ile yaptığı işin 3 katını Türkiye ile yapıyor" dedi. İngiltere'de insanların Türk mallarını kaliteli bulduklarının altını çizen Gaunt, "Bizzat İngiltere'de İngiliz markası alıyorum ve etikette Türk malı yazısıyla karşılaşıyorum" diye konuştu. Gaunt, şunları kaydetti: "2018'de büyük bir hedefimiz var. İki ülkenin karşılıklı ticari ilişkilerinde oldukça iyimseriz. Geçen yılki hedefimizi aştık. İngiliz firmalar Türkiye'de yatırım yapacak."
GÜVENLİ BİR ÜLKE
Chilcott, İngiliz turistlerin sadece doğa, güzellik ve iyi bir tatil yapmak için Antalya'ya gelmediğini, aynı zamanda güvenli bir şehir olduğu için tercih ettiklerini ifade etti. Büyükelçi Chilcott, kendilerinin de İngilizler'in tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri ve Türkiye'ye daha çok turistin gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da gelen turistlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Türkiye'ye 2016'dan sonra hızlı bir dönüş yapmaları bizi çok mutlu ediyor. İngilizler daha çok Ege sahillerine geliyorlardı, son yıllarda Antalya sahillerine de geliyorlar. Sanırım Antalya'yı tanıdıkça seviyorlar" ifadesini kullandı.
TÜRK MALLARI KALİTELİ
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, "İngiltere, Brezilya ile yaptığı işin 3 katını Türkiye ile yapıyor" dedi. İngiltere'de insanların Türk mallarını kaliteli bulduklarının altını çizen Gaunt, "Bizzat İngiltere'de İngiliz markası alıyorum ve etikette Türk malı yazısıyla karşılaşıyorum" diye konuştu. Gaunt, şunları kaydetti: "2018'de büyük bir hedefimiz var. İki ülkenin karşılıklı ticari ilişkilerinde oldukça iyimseriz. Geçen yılki hedefimizi aştık. İngiliz firmalar Türkiye'de yatırım yapacak."
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