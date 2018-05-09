Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2018 yılında en çok personel istihdamı sağlayan kurumların başında yer alıyor. Şuan için aktif iş ilanlarına bakıldığında 102 binin üzerinde, pozisyonlara göre en az ilköğretim mezunu ve lisans, önlisans mezunları için de KPSS şartı aramadan personel alımı yapıyor. Alım yapılacak personeller hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında istihdam edilecek. İŞKUR'un alım yaptığı pozisyonlar arasında en çok rağbet gören beden işçisi ve satış danışmanı olduğu görülmektedir. Peki İŞKUR'un ilanlarına nasıl başvuru yapılır? Hangi pozisyon için kaç kişi alınacak? İşte detaylar…

102 BİN 181 PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLANDI!

İŞKUR Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde yer alan ilanlara bakıldığında en ez ilköğretim mezunu toplamda 102 bin 181 personel alımı yapıldığı görülmektedir. Türkiye genelini kapsayan tüm illerde beden işçisi alımları devam ediyor. Bu ilanlara başvuru yapmak isteyenlerin eğitim düzeyinde ilköğretim mezunu olmaları yeterli olacak. Söz konusu ilanlara bakıldığında;

- 2474 Güvenlik Görevlisi,

- 3216 Garson,

- 1014 Konfeksiyon İşçisi,

- 1231 Resepsiyon Görevlisi,

- 3519 Satış Danışmanı,

- 388 Sekreter,

- 4580 Temizlik Görevlisi,

- 2506 Turizm ve Otelcilik elemanı,

- 22,389 Beden İşçisi ve bunlar gibi onlarca pozisyon için personel alımı yapıldığı görülmektedir.











BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Söz konusu ilanların tümüne ulaşmak ve başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx tıklayarak üye olmanız yeterli olacak. Üye olduktan sonra size uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz.