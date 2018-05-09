İstanbul serbest piyasada dolar 4,3380 liradan, avro 5,1430 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,3360 liradan alınan dolar, 4,3380 liradan satılıyor. 5,1410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,1430 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2980 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0960 lira olmuştu.
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