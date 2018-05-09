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12’nci kez zirvede

12’nci kez zirvede
Philsa Philip Morris/Sabancı, kurumlar vergisinde yine bir rekora imza attı. Torbalı'daki tesis, 171 milyon 320 bin liralık vergi tahakkuku ile bölgesinde bir kez daha birinci olarak, zirveye yerleşti. Philsa, 'nde üst üste 12'nci kez en yüksek kurumlar vergisi ödeyen şirket olma başarısını gösterdi. Philsa Philip Morris/Sabancı İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli, "Philsa'dan halihazırda 20'nin üzerinde ülkeye yapıyoruz. Yakın zamanda sektörümüzde Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu olduk" dedi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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