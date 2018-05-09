Philsa Philip Morris/Sabancı, kurumlar vergisinde yine bir rekora imza attı. İzmir Torbalı'daki tesis, 171 milyon 320 bin liralık vergi tahakkuku ile bölgesinde bir kez daha birinci olarak, zirveye yerleşti. Philsa, Ege Bölgesi'nde üst üste 12'nci kez en yüksek kurumlar vergisi ödeyen şirket olma başarısını gösterdi. Philsa Philip Morris/Sabancı İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli, "Philsa'dan halihazırda 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yakın zamanda sektörümüzde Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu olduk" dedi.
12’nci kez zirvede
Etiketler: philsa philip morris sabancı , Ege Bölgesi , ihracat , İzmir
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
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