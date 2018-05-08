Hükümetin yaşlılık aylıklarının iki kat artırılmasına yönelik düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın yüzünü güldürecek.
Yaşlılık aylığındaki artış 618 bin vatandaşı sevindirecek! Yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı nasıl alınır?
Hükümet 3 ayda bir 797 lira olarak verilen yaşlılık aylığını 1500 liraya yükseltti. Bu haber tam 618 bin yaşlının yüzünü güldürdü. Peki yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı nasıl alınır?
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