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aylığındaki artış 618 bin vatandaşı sevindirecek! nedir? Yaşlılık aylığı nasıl alınır?

Hükümet 3 ayda bir 797 lira olarak verilen aylığını 1500 liraya yükseltti. Bu haber tam 618 bin yaşlının yüzünü güldürdü. Peki nedir? Yaşlılık aylığı nasıl alınır?

Hükümetin aylıklarının iki kat artırılmasına yönelik düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın yüzünü güldürecek.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 12:50
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