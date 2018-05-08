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Yol Durumu
  1. Yaşlılık aylığındaki artış 618 bin vatandaşı sevindirecek! Yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı nasıl alınır?

oranı ne kadar? Yeni konut kredisi faiziyle aylık ödemeler nasıl değişecek?

İmar barışı, ve tapu avantajlarının ardından konut sektörüne bir destek de lardan geliyor. , ’nın konutta piyasanın hareketlenmesine yarayacak kampanya açıklayacağını müjdeledi.



Ziraat, Halk ve Vakıfbank'tan oluşan üç kamu sının yanı sıra aralarında Ziraat ve Vakıf Katılım'ın yer aldığı iki kamu katılım bankası, en az 3 aylık süreyle kampanyayı başlatacak.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 13:53
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