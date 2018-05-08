Ziraat, Halk ve Vakıfbank'tan oluşan üç kamu bankasının yanı sıra aralarında Ziraat ve Vakıf Katılım'ın yer aldığı iki kamu katılım bankası, en az 3 aylık süreyle kampanyayı başlatacak.
Konut kredisi faiz oranı ne kadar? Yeni konut kredisi faiziyle aylık ödemeler nasıl değişecek?
İmar barışı, KDV ve tapu avantajlarının ardından konut sektörüne bir destek de bankalardan geliyor. Başbakan Yıldırım, Ziraat Bankası’nın konutta piyasanın hareketlenmesine yarayacak kampanya açıklayacağını müjdeledi.
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