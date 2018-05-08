KOSGEB kredisi nedir, nasıl alınır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir?

İş kurma hayalleri kuran, ancak yeterli sermayeyi bulamayarak girişimde bulunamayan vatandaşlar KOSGEB destek kredileri ile büyük projelere imza atabiliyor. Kobilere verdiği birçok destek ile adından söz ettiren KOSGEB'in girişimci destek programı dışında birçok destek projesi bulunuyor. Girişimcileri bütçe ve eğitim anlamında desteklemeye devam eden KOSGEB'e nasıl başvurulur? KOSGEB'in hizmet verdiği destek programları nelerdir? İşte, KOSGEB destek, kredi ve hibelerine dair tüm merak edilenler...

KOSGEB NEDİR?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 12 Nisan 1990 senesinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yeni iş kurmak isteyen ve mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere destekler sunan KOSGEB bünyesindeki daha birçok proje ile vatandaşa hizmet vermektedir. Yıllar geçtikçe çalışmalarını daha da büyüterek devam eden kurum KOBİ'lere destek faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

KOSGEB tarafından verilen destek programları;

- Girişimcilik Destek Programı

- Genel Destek Programı

- İşbirliği Güçbirliği Destek Programı



- KOBİ Proje Destek Programı

- KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

- AR-GE, İnovasyon Destek Programı

- Endüstriyel Uygulama Destek Programı

- KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı



- Tematik Proje Destek Programı

- Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

- TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı



- Stratejik Ürün Destek Programı

- Kredi Faiz Desteği

- KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

KOSGEB Girişimci Kredisi yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere belli şartlar altında hibe+kredi olarak verilen bir destektir. Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kendi işinin patronu olmak isteyenler 50 bin TL hibe ve 100 bin TL ödemeli olmak üzere 150 bin TL'ye kadar destek alabiliyorlar. Girişimcilik Kredisine başvuruda bulunmak için ise belli şartları yerine getirmiş olmak gerekir.

Girişimcilik Eğitimi; Kurum tarafından sağlanan eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Bu eğitim sonrasında KOSGEB tarafından sertifika alıyorsunuz.

Şirket Kurulumu; Almış olduğunuz sertifika sonrasında şirketinizi kurabilirsiniz. Sertifika almadan kurulan şirketler yani şirketin sertifika alınmadan kurulmuş olması sizi bu krediden mahrum bırakacaktır.

Şirket Ortaklık Yapısı; Kurulan şirketin ortağı olabilir. Hatta sizin hissenizin %30 olması bile yeterli oluyor.

Destek Oranı; Erkek girişimcilere %60, bayan girişimcilere %70 gibi bir destek oranı bulunmaktadır. Kadın girişimcilerin ülkemizde erkeklere nazaran daha az olduğu için %10 fazla bir oran ayrılmış durumda.

Destek Nasıl ve Ne Zaman Alınabilir; Şirketiniz için harcama yapacağınız tüm giderlerin faturasını mutlaka almalısınız. Yaptığınız harcamaları KOSGEB'e göndererek 2-3 ay içerisinde bu giderleri KOSGEB'den alacaksınız. Ancak şunu belirtmekte fayda var, KDV dahil olmayacaktır.

Not; Şirketiniz için almış olduğunuz demirbaşları 3 sene boyunca satamazsınız.

GİRİŞİMCİLİK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

* KOSGEB tarafından verilmiş olan uygulamalı eğitim desteğini ya da iş kurma danışmanlığı eğitimini alanlar,

* Kurum tarafından üniversite sınırlarında yapılmış olan genç girişimci geliştirme programına katılmış olup mezun olanlar,

* İŞGEM bünyesinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açmış olan kişiler

KOSGEB desteklerinden yararlanabilir.

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

KOSGEB KAYDI NASIL YAPILIR?

e-Hizmetler menüsünden KOSGEB'e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız. KOBİ Beyannamesi, İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir. Beyanname Kontrol; Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Desteklere Başvuru; Planladığınız desteklere uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.