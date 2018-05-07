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Emeklilere müjdesi! Emekli ikramiyelerinden kimler faydalanabilecek? İkramiyeler ne kadar ödenecek?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde. Nisan ayı enflasyon rakamlarından sonra emekliler yapılacak temmuz mına gözünü çevirdi. nın yanı sıra emeklilere verilecek ikramiye müjdesi iki kat sevinç yaşattı. Peki yatacak? İkramiyeler ne kadar ödenecek? Emekli ikramiyelerinden kimler yararlanabilir? Milyonlarca emeklinin merak ettiği sorular haberimizin detayında...


Bayram ikramiyesi 12.3 milyona nefes aldıracak. Emekliler ve maluller bin lirayı dini bayramların öncesinde tam olarak alacak. Dul ve yetime hissesi oranında ödeme olacak. İkramiyede kesinti-haciz yapılamayacak.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 09:48
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