Bayram ikramiyesi 12.3 milyona nefes aldıracak. Emekliler ve maluller bin lirayı dini bayramların öncesinde tam olarak alacak. Dul ve yetime hissesi oranında ödeme olacak. İkramiyede kesinti-haciz yapılamayacak.
Emeklilere zam müjdesi! Emekli ikramiyelerinden kimler faydalanabilecek? İkramiyeler ne kadar ödenecek?
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde. Nisan ayı enflasyon rakamlarından sonra emekliler yapılacak temmuz zammına gözünü çevirdi. Temmuz zammının yanı sıra emeklilere verilecek ikramiye müjdesi iki kat sevinç yaşattı. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyeler ne kadar ödenecek? Emekli ikramiyelerinden kimler yararlanabilir? Milyonlarca emeklinin merak ettiği sorular haberimizin detayında...
Bayram ikramiyesi 12.3 milyona nefes aldıracak. Emekliler ve maluller bin lirayı dini bayramların öncesinde tam olarak alacak. Dul ve yetime hissesi oranında ödeme olacak. İkramiyede kesinti-haciz yapılamayacak.
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