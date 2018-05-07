Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü, değişiklikle yaklaşık 6,4 milyar liralık likiditenin piyasadan çekileceği, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık dövizin de bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.

TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü aktarılarak, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar lira likidite piyasadan çekilecek olup yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." ifadesine yer verildi.

Değişiklik kapsamında, döviz tesis imkan dilimleri şu şekilde belirlendi:





MÜDAHALE SONRASI DOLAR GERİLEDİ

Açıklama öncesi 4.2620 seviyesinde olan dolar/TL, saat 1112 itibariyle 4.2500'in altına geriledi. Dolar/TL 4.2480/4.2500 seviyesinde bulunuyor.