Dolar/TL Merkez Bankası'nın rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek olması ile sınırlı gerilese de yönünü yeniden yukarı çevirdi.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Açıklama öncesi 4,2620 seviyesinde olan dolar/TL, açıklama sonrası 4,25'in altına geriledi. Dolar daha sonra yeniden 4,27'nin üzerini gördü.

Dolar/TL geçen hafta 4,29'u aşarak tarihin en yüksek düzeyini görmüştü.



Euro/TL de 5,08-5,09 civarında işlem görüyor.



Küresel piyasalarda dolar, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğu beklentisinde değişiklik yaratmayan tarımdışı istihdam ve ücretler verisinin ardından bu yılın zirve seviyelerine yakın seyrini koruyor.



Dolar endeksi cuma günü 92.908 ile aralık sonlarından bu yana en yüksek seviyeyi

gördükten sonra bugün 92.461 civarında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da tüketici güveni ve perakende verileri ile ABD-Çin ticaret görüşmelerinden çıkabilecek haberlerin takip edileceğini belirtiyor.



Hafta genelinde ise yarın Almanya'da sanayi üretimi ve perşembe günü de ABD'de enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının, yatırımcıların odağında olacağına değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,24'ün aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışların etkisini artırabileceğini, 4,29'un ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.