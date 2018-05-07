;
Yol Durumu
  1. Emeklilere zam müjdesi! Emekli ikramiyelerinden kimler faydalanabilir?
  2. Gram altın ne kadar?

ve ne kadar? Güncel Dolar ve Euro fiyatları (7 Mayıs 2018 Döviz kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 7 Mayıs Dolar kuru ne kadar? 7 Mayıs Euro kuru ne kadar? Dolar bugün kaç TL? Euro bugün kaç TL? İşte 7 Mayıs 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 7 Mayıs 2018 döviz kurları...

Dolar ve Euro ne kadar?

/TL Merkez Bankası'nın rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek olması ile sınırlı gerilese de yönünü yeniden yukarı çevirdi.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Açıklama öncesi 4,2620 seviyesinde olan dolar/TL, açıklama sonrası 4,25'in altına geriledi. Dolar daha sonra yeniden 4,27'nin üzerini gördü.

Dolar/TL geçen hafta 4,29'u aşarak tarihin en yüksek düzeyini görmüştü.

/TL de 5,08-5,09 civarında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğu beklentisinde değişiklik yaratmayan tarımdışı istihdam ve ücretler verisinin ardından bu yılın zirve seviyelerine yakın seyrini koruyor.

Dolar endeksi cuma günü 92.908 ile aralık sonlarından bu yana en yüksek seviyeyi
gördükten sonra bugün 92.461 civarında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da tüketici güveni ve perakende verileri ile ABD-Çin ticaret görüşmelerinden çıkabilecek haberlerin takip edileceğini belirtiyor.

Hafta genelinde ise yarın Almanya'da sanayi üretimi ve perşembe günü de ABD'de enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının, yatırımcıların odağında olacağına değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,24'ün aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışların etkisini artırabileceğini, 4,29'un ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 09:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar