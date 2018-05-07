Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 7 Mayıs 2018'de de yükseliyor mu? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 7.5.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı, alış 178.50 TL, satış 180.03 Türk Lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış, 291.54 TL; Çeyrek altın satış, 297.42 Türk Lirası. Cuma gününe oranla 2 liralık yükseliş var.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1199.66 TL, satış 1211.78 TL.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik, alış 163.22 TL, satış 164.85 TL.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatı, alış 1177.77 TL, satış 1189.66 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı, alış 583.14 TL, satış 595.04 TL.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın fiyatı, alış 1175.56 TL, satış 1188.07 TL.

NEDEN ÇEYREK ALTIN?

Türkiye'de vatandaşların en çok kullandığı altın türü çeyrek olarak biliniyor. Uzmanlara göre, altının Türklerdeki yeri ve önemi büyük olduğu için, ne ucuz bir altın alma isteğindeler ne de pahalı. Çeyrek altın hem alınabilecek bir durumu var hem de en çok kullanılan altın türü. Düğünlerde, sünnetlerde, özel günlerde, yardım amaçlı zamanlarda kullanılan en değerli altın türüdür.

SAHTE ALTIN GERÇEĞİNDEN NASIL ANLAŞILIR?

Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre; Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır. Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir. Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın. Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.