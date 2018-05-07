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1 milyarlık yatırım

1 milyarlık yatırım
PETROL Ofisi CEO'su Selim Şiper, Hollanda merkezli Vitol şirketinin sahibi olduğu Ofisi'nin (PO) 'ye duyduğu güvenin tam olduğunu ifade ederek, yıllık yatırım miktarı tabanını en az 1 milyar lira olarak belirlediklerini açıkladı. 2018'de yatırımlarının tesis ve istasyonlara yönelik olacağını anlatan Şiper, elektrikli şarj istasyonları e-POwer'a yönelikte yatırımlarını artıracaklarını kaydetti. İlk e-POwer'ı, Osmangazi Köprüsü girişindeki istasyonlarında açtıklarını, ikincisinin ise Düzce'de açılacağını belirten Şiper, "Öncelikle İstanbul-Antalya, İstanbul- ve Ankara'dan Niğde'ye giden yolda pozisyon almak istiyoruz. İstasyon sayısını 2018 sonuna kadar 10-12 arasına çıkaracağız" dedi. Şiper, "Akaryakıt istasyonlarımızda para transferi gibi finans işlemleri de yapılmaya başlanacak" açıklaması yaptı.


Barış ŞİMŞEK
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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