1 milyarlık yatırım

PETROL Ofisi CEO'su Selim Şiper, Hollanda merkezli Vitol şirketinin sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin (PO) Türkiye'ye duyduğu güvenin tam olduğunu ifade ederek, yıllık yatırım miktarı tabanını en az 1 milyar lira olarak belirlediklerini açıkladı. 2018'de yatırımlarının tesis ve istasyonlara yönelik olacağını anlatan Şiper, elektrikli şarj istasyonları e-POwer'a yönelikte yatırımlarını artıracaklarını kaydetti. İlk e-POwer'ı, Osmangazi Köprüsü girişindeki istasyonlarında açtıklarını, ikincisinin ise Düzce'de açılacağını belirten Şiper, "Öncelikle İstanbul-Antalya, İstanbul-Ankara ve Ankara'dan Niğde'ye giden yolda pozisyon almak istiyoruz. İstasyon sayısını 2018 sonuna kadar 10-12 arasına çıkaracağız" dedi. Şiper, "Akaryakıt istasyonlarımızda para transferi gibi finans işlemleri de yapılmaya başlanacak" açıklaması yaptı.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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