Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular yeni torba yasayla artık sağlık hizmeti alabilecek. Mevcut uygulamaya göre 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kuru esnaf bu parayı ödemeden hastanelerden provizyon alamıyor. Yeni getirilen borç barışı ile esnaf borçlarını yapılandırabilecek. Ya da hizmetlerini dondurma imkanına kavuşacak. Dondurulan hizmetler daha sonra ihya yoluyla yeniden ödenerek emeklilik hesabında kullanılabilecek. Bağ- Kur'lu esnaf hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.
Esnafa ücretsiz sağlık
Etiketler: esnaf , sağlık hizmeti , ücretsiz sağlık hizmeti , prim borcu , tprba yasa
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.