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a ücretsiz sağlık

Esnafa ücretsiz sağlık
Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular yeni torba yasayla artık alabilecek. Mevcut uygulamaya göre 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kuru bu parayı ödemeden hastanelerden provizyon alamıyor. Yeni getirilen borç barışı ile esnaf borçlarını yapılandırabilecek. Ya da hizmetlerini dondurma imkanına kavuşacak. Dondurulan hizmetler daha sonra ihya yoluyla yeniden ödenerek emeklilik hesabında kullanılabilecek. Bağ- Kur'lu esnaf hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.
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