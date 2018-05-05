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ve borcu yapılandırılacak

OGS ve HGS borcu yapılandırılacak
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon kere ihlal söz konusu olduğunu belirterek, Otomatik Geçiş Sistemi () ve Hızlı 'yle () ilgili cezaların da yeniden yapılandırılacağını söyledi. Arslan, "Cezai rakamlar 900 milyon lira civarında. 'ye gelen tasarıyla yapmaya çalıştığımız, bu cezai müeyyideyi kaldırmak ve sadece ana parayı yasal faiziyle ödemeleri durumunda bundan kurtulmaları" dedi.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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