Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, seçim sonrasında başta Borsa İstanbul'un ciddi getirilerle büyüme beklentilerinin bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabarttığını belirterek, şöyle konuştu: "Bir tarafta kur, bir tarafta faiz, bir tarafta manipülatif rating kuruluşu açıklamalarıyla negatif algı pompalayıp endeksi aşağı yönlü hareket ettirerek, Türk hisse senetlerini ucuza kapatıp seçim sonrasında yüksek kârla satmayı veya yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirebilmeyi hesaplıyorlar."
Karadağ: Borsa’da oyun oynanıyor
Etiketler: Borsa İstanbul , İstanbul , seçim
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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