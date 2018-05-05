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Karadağ: Borsa’da oyun oynanıyor

Karadağ: Borsa’da oyun oynanıyor
Başkanı Himmet Karadağ, sonrasında başta Borsa 'un ciddi getirilerle büyüme beklentilerinin bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabarttığını belirterek, şöyle konuştu: "Bir tarafta kur, bir tarafta faiz, bir tarafta manipülatif rating kuruluşu açıklamalarıyla negatif algı pompalayıp endeksi aşağı yönlü hareket ettirerek, Türk hisse senetlerini ucuza kapatıp seçim sonrasında yüksek kârla satmayı veya yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirebilmeyi hesaplıyorlar."
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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