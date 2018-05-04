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nedir, neyi amaçlıyor, kimler faydalanabilir?

Meclis’te görüşmeleri süren düzenleme ile 15 milyonu aşkın konut ve işyerinin imar ve ruhsat sorunu bitecek. Yapıların cezaları silinecek, yıkım kararları iptal edilecek. Piyasaya 150 milyar lira para girecek

Ceza iptal yıkım yok
İmar barışı düzenlemesi milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. 15 milyonu aşkın konut ve işyerinin imar ve ruhsat sorununu çözüme kavuşturacak nın Meclis komisyonunda görüşmeleri başladı. Kısa sürede yasalaşması beklenen düzenlemeden elde edilecek gelir, Türkiye'deki 7 milyonu aşkın riskli yapının dönüşümünde kullanılacak.
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