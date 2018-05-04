Hedef büyüdü

Gerçekleşen turizm rakamlarının hedeflerin üzerinde olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Tüm yıllara oranla en yüksek rakamı bu yıl yakaladık. Doluluk oranları ve rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı. 2018 için 38 milyon hedef koymuştuk, şu anki rakamlarla 40 milyonu aşacağımızı görüyoruz" dedi. "İlk 3 ayda geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 35 artış oldu" diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Kriz çığırtkanlığı, ekonomiyi baltalamaya çalışanların tüm uğraşları ellerinde patladı. Rakamlar son 10 yılın üzerinde. İlk 3 ay bakımından tüm yılların en önemli dönemini geçirdik. Doluluk oranları çok iyi, hatta fevkalade. Erken rezervasyonlar yüz güldürücü. Sene başlarken 2018'e 38 milyon hedef koymuştuk, 40 milyona yakalayacağımızı görüyoruz. Bir taraftan sayı artıyor diğer taraftan da fiyatlar yukarı çıkmaya başladı."
Tülay CANBOLAT
Tülay CANBOLAT
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