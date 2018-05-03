Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için Erzincan' a gitti. Burada iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarında kadınlara yönelik konuşan Sarıeroğlu, kadın istihdamında büyük bir aşama kaydedildiğini, ilerleyen dönemlerde kadınların iş hayatına katılımı için yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Kadınlara yönelik destek uygulamasıyla ilgili de konuşan Çalışma Bakanı, 2-5 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların İŞKUR İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurs ve programlarına katılmaları durumunda şu an verilen hali hazırdaki cep harçlığının yanı sıra 400 TL fazladan ödeme alacaklarını, bu şekilde kadın istihdamında artış sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
İŞKUR kadınlara geri ödemesiz aylık 400 lira verecek! Başvuru şartları nelerdir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR kapsamında kadınlara aylık 400 lira geri ödemesiz yardım yapılacağını açıkladı. Peki kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Etiketler: sosyal güvenlik bakan jülide sarıeroğlu , İŞKUR , mesleki eğitim , kadın istihdam
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