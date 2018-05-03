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kadınlara geri ödemesiz aylık 400 lira verecek! Başvuru şartları nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kapsamında kadınlara aylık 400 lira geri ödemesiz yardım yapılacağını açıkladı. Peki kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

İŞKURdan geri ödemesiz aylık 400 lira!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için Erzincan' a gitti. Burada iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarında kadınlara yönelik konuşan Sarıeroğlu, ında büyük bir aşama kaydedildiğini, ilerleyen dönemlerde kadınların iş hayatına katılımı için yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Kadınlara yönelik destek uygulamasıyla ilgili de konuşan Çalışma Bakanı, 2-5 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların İş Başı Eğitim ve Kurs ve programlarına katılmaları durumunda şu an verilen hali hazırdaki cep harçlığının yanı sıra 400 TL fazladan ödeme alacaklarını, bu şekilde kadın istihdamında artış sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 18:30
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