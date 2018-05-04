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Emeklilere müjdesi! Emeklinin mı ne kadar olacak? Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?

haberi… Emeklilerin Temmuz mı adım adım yaklaşıyor. Önceki gün açıklanan rakamlarından sonra emeklilere son dakika müjdesi geldi. Milyonlarca emekli yapılacak Temmuz zammına kilitlenmiş durumda. Peki enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere ne kadar zam gelecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar…


Emeklilere müjdesi geldi. 4 aylık a 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı yüzde 4.69 olarak görünüyor. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamlara çevrildi. 4 aylık enflasyon rakamına 2 aylık veri daha eklenince emeklilere yapılacak zam oranının yüzde 5'i aşabileceği konuşuluyor.
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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 08:54
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