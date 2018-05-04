Emeklilere son dakika müjdesi geldi. 4 aylık enflasyona 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.69 olarak görünüyor. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamlara çevrildi. 4 aylık enflasyon rakamına 2 aylık veri daha eklenince emeklilere yapılacak zam oranının yüzde 5'i aşabileceği konuşuluyor.
Emeklilere son dakika müjdesi! Emeklinin zammı ne kadar olacak? Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek?
Son dakika haberi… Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Önceki gün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra emeklilere son dakika müjdesi geldi. Milyonlarca emekli yapılacak Temmuz zammına kilitlenmiş durumda. Peki enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere ne kadar zam gelecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar…
Emeklilere son dakika müjdesi geldi. 4 aylık enflasyona 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.69 olarak görünüyor. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamlara çevrildi. 4 aylık enflasyon rakamına 2 aylık veri daha eklenince emeklilere yapılacak zam oranının yüzde 5'i aşabileceği konuşuluyor.
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