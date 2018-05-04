Emeklinin zammı yüzde 5’i aşacak

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Temmuz zammı şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verileri, zammın ipuçlarını verdi. SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını belirleyecek ilk 6 aylık enflasyonu merakla beklerken, bunun ilk 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4.69 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyona göre yüzde 4.69 olarak görünüyor. Geriye 2 veri kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonu verileri de buna eklenecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı ortaya çıkacak. Uzmanlar, Ramazan ayının yaklaştığını, bu dönemde gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde belirleyici olacağının altını çiziyor. Mayıs enflasyonunun artı çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5'i aşabileceği görüşünde. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5'i aşabilecek.
RAMAZAN ETKİSİ
Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edildi. Ancak Merkez Bankası, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 7'den önce yüzde 7.9'a, ardından da yüzde 8.4'e yükseltti.
İKRAMİYE ÖDEMESİ HAFTAYA TAMAM
Yılda 2 bin lira bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, şehit yakını ve gazilerin aralarında olduğu 12.3 milyon kişinin, imar barışı kapsamındaki 15 milyon yapıda yaşayanların, af imkanı tanınacak 600 bin öğrencinin, vergi ve prim borcu yapılandırılacak milyonlarca mükellefin yüzünü güldüren dev paketin Meclis maratonu başladı. Yasa tasarısı, dün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 'torba tasarının' gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacağını ve böylece vatandaşlara verdikleri müjdeyi gerçekleştirmiş olacaklarını aktardı. Tasarı Meclis'ten geçerek yasalaştıktan sonra onay için Cumhurbaşkanı'na gönderilecek. Cumhurbaşkanı onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 12.3 milyon kişinin bin liralık ilk bayram ikramiyesini Haziran başında alması bekleniyor.
MEMURA FARK ÇIKTI
Enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Memur ve emeklilerinin Temmuz zammı toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlense de ayrıca enflasyon farkı da göründü. Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. İlk 4 ayda bu oran aşıldı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 0.69'luk fark oluştu. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre bu artabilecek ya da azalabilecek. Kesin rakam, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyonla ortaya çıkacak.
RAMAZAN ETKİSİ
Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edildi. Ancak Merkez Bankası, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 7'den önce yüzde 7.9'a, ardından da yüzde 8.4'e yükseltti.
İKRAMİYE ÖDEMESİ HAFTAYA TAMAM
Yılda 2 bin lira bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, şehit yakını ve gazilerin aralarında olduğu 12.3 milyon kişinin, imar barışı kapsamındaki 15 milyon yapıda yaşayanların, af imkanı tanınacak 600 bin öğrencinin, vergi ve prim borcu yapılandırılacak milyonlarca mükellefin yüzünü güldüren dev paketin Meclis maratonu başladı. Yasa tasarısı, dün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 'torba tasarının' gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacağını ve böylece vatandaşlara verdikleri müjdeyi gerçekleştirmiş olacaklarını aktardı. Tasarı Meclis'ten geçerek yasalaştıktan sonra onay için Cumhurbaşkanı'na gönderilecek. Cumhurbaşkanı onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 12.3 milyon kişinin bin liralık ilk bayram ikramiyesini Haziran başında alması bekleniyor.
MEMURA FARK ÇIKTI
Enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Memur ve emeklilerinin Temmuz zammı toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlense de ayrıca enflasyon farkı da göründü. Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. İlk 4 ayda bu oran aşıldı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 0.69'luk fark oluştu. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre bu artabilecek ya da azalabilecek. Kesin rakam, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyonla ortaya çıkacak.
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