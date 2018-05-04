;
Yol Durumu
  1. Gram altın ne kadar?
  2. Emeklinin zammı ne kadar olacak?

ve ne kadar? (4 Mayıs 2018 kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 4 Mayıs Dolar kuru ne kadar? 4 Mayıs Euro kuru ne kadar? Dolar bugün kaç TL? Euro bugün kaç TL? İşte 4 Mayıs 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 4 Mayıs 2018 kurları...

Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,2320 liradan, 5,0720 liradan güne başladı.

'da 4,2300 liradan alınan dolar, 4,2320 liradan satılıyor. 5,0700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2100 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0430 lira olmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • 04 Mayıs 2018, Cuma 09:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ