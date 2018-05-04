İstanbul serbest piyasada dolar 4,2320 liradan, avro 5,0720 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,2300 liradan alınan dolar, 4,2320 liradan satılıyor. 5,0700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2100 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0430 lira olmuştu.