Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 4 Mayıs 2018'de de yükseliyor mu? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 4.5.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

178,42 liradan alınırken, 178,46 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 284,60 liradan alınırken 291,04 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 567,43'den alınırken 582,07 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1173,00 liradan alınıp 1185,00 liradan alıcı buluyor.