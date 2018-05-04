Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceklerini, 4 yıllık çalışma süresi sonunda öğretmenleri kadroya alacaklarını söyledi. Bakanlık ayrıca, resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını duyurdu. Başvuru için Devlet Memurları Kanunu'ndaki gerekli şartların sağlanmasının yanı sıra Bakanlık'a bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapma gerekliliğinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, diğer şartlar ikisi ise şöyle: "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı almaya hak kazanmamış olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak."
5 bin yeni öğretmen
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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