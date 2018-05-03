30 Nisan Pazartesi günü Borsa İstanbul sıra dışı bir gün geçirdi. Piyasanın kapanışına dakikalar kala endeks aniden düşüşe geçti. Kısa sürede satışların yoğunlaşmasıyla hisse senetlerindeki günlük kayıp yüzde 3'e ulaştı. Piyasa uzmanları o günkü düşüşe anlam veremezken piyasa kulislerinde Başbakan Yıldırım'ın Başbakan Yıldırım'ın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in adaylığına yönelik açıklama yapacağı bilgileri dolaştı. Ancak o saatlerde Yıldırım yeni barış paketini açıkladı. Borsa 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı nedeniyle kapalıydı. O gece geç saatlerde gelen S&P'nin not indirimi piyasa koridorlarında, "Borsanın o gün yüzde 3'ten fazla değer kaybetmesinin nedeni anlaşıldı. Ortada hiçbir sebep yokken bu kadar sert düşüş olması birilerinin S&P'nin not indirim kararını önceden öğrenmesi ve buna göre pozisyon almasından kaynaklanmış olabilir" söylemine neden oldu.





135 MİLYARLIK YANLIŞ

S&P önceki gün yaptığı açıklamada not indiriminin gerekçelerini sıralarken önemli bir hataya da imza attı. Kuruluş hükümetin geçtiğimiz günlerde Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde desteklenecek projeleri açıklamıştı. Sözkonusu projeler için özel sektör 135 milyar liralık yatırım yapacak, hükümet ise bu projelere Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği uygulayacak. Ancak S&P açıklamasında, "Hükümet 135 milyar liralık yeni bir teşvik paketi açıkladı" ifadesi dikkat çekti. Yani S&P 135 milyar liranın teşvik olarak bütçeden bu şirketlere verileceği gibi yanlış bir bilgiyi açıklamasına taşımış oldu.

