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Standard&Poor's 'nin kredi notunu düşürdü

'nin ve ile yapacağı ticarette doları rafa kaldırma kararından sonra S&P, notumuzu düşürerek seçimler öncesi tarafını seçti.

S&P, Türkiyenin kredi notunu düşürdü

24 Haz'da yapılacak seçimlerden önce 'ye karşı yine ekonomik bir operasyon başladı. Bu operasyonun baş aktörü ise Amerika.

merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

BB'DEN BB-'YE
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

ENFLASYON BAHANESİ
Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, kurdaki değer kaybının ve oynaklığın finansal istikrara yönelik bir risk olduğu belirtilerek Türkiye'deki yüksek enflasyon ile birlikte kötüleşen cari ve mali açık gibi "makro ekonomik dengesizliklere" değinildi.

TİCARETTE DOLAR RAFA KALKTI
Türkiye'nin İran ve ile yapacağı ticarette doları kullanmayacak olması, Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden olmuştu.

New York merkezli kredi derecelendirme kuruluşunun bu kararı, ilişkilerin serin olduğu Amerika'nın politikasının ürünü olarak değerlendirildi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 10:52
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