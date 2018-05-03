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  1. "S&P’nin 'not senaryosu' tutmadı yatırımcı İstanbul'a koştu"

'da satışları 2017'de patlama yaptı

'in araştırmasına göre 2017'de 'da 101 milyar 745 milyon 210 bin lira değerinde 26,1 milyon metrekarelik satışı gerçekleşti.

İstanbulda konut satışları 2017de patlama yaptı

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin () araştırmasına göre geçen yıl 'da 101 milyar 745 milyon 210 bin lira değerinde 26,1 milyon metrekarelik satıldı.

TUVİMER, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor programının "Yatırım Nereye" projesi kapsamında elde edilen dataları kullanarak hazırladığı "2017 Yılı Konut Sektörü Kiralama ve Satın Alma İşlemleri" başlıklı araştırma raporunun sonuçlarını yayınladı.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 12:55
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