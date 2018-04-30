Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31.3 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu, 2018'in 1. çeyreğine ilişkin turizm gelirlerine ait verileri açıkladı. Buna göre, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31.3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23.9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar oldu.



Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi oldu. Bunların yüzde 80.2'sini 4 milyon 908 bin 831 kişi ile yabancılar, yüzde 19.8'ini ise 1 milyon 213 bin 351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin dolar oldu. Bunun 842 milyon 277 bin dolarını kişisel, 236 milyon 731 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması ise 521 dolar olarak gerçekleşti.