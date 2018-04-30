İstanbul serbest piyasada dolar 4,0420 liradan, avro 4,9080 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,0400 liradan alınan dolar, 4,0420 liradan satılıyor. 4,9060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9080 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8890 lira olmuştu.
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