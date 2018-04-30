Bu yıl Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı?

Son günlerin en çok merak edilen konularından biri emekli bayram ikramiyesi oldu. 2018 yılı Ramazan Bayramında ikramiye bekleyen emekliler gözünü resmi açıklamalara çevirdi. Peki bu sene emekliye bayram ikramiyesi verilirse kaç TL olarak verilecek? Kamu Personeli Denetleme Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu önderliğinde düzenlendi. Peki emekli bayram ikramiyesinde son durum ne? Ödemelere kimlere olacak? İşte tüm merak edilen detaylar...

YILDA İKİ KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ

KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. 12 milyon emekli vatandaşın dört gözle beklediği emekliye ikramiyenin miktarı konusunda da iki ihtimal üzerinde duruluyor:

Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek.

Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusunun bu ay KPDK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikinci olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor. Ramazan Bayramında emekliye ikramiye verilmesi beklenirken henüz resmi bir rakam açıklanmadı.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesiRamazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı, arefe günü ile 14 Haziran Perşembe günü başlayacak;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

Ramazan ayının ilk günü ise 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayının habercisi Berat Kandili ise 30 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek.