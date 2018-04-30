Dizi dizi başarı

Türk dizileri, akşam çay ve çekirdek sohbetlerimizi renklendirdi. Sunduğu görsel şölen ile dünyanın da ilgisini çekti. Kıtalararası bir başarı gösterip pek çok insanın gönlünü fethetti. Türk televizyonlarında izlenme rekorları kıran diziler, 140'ın üzerinde ülkeye ihraç edildi. 350 milyon doların üzerinde ihracat rakamına imza atarak başarılı bir ivme çizdi. Son on yıllık dönemde önemli bir ivme kat eden Türk dizi sektörü, ihracat oranları bakımından pek çok Avrupa ülkesini geçerek ikinciliğe yükseldi. ABD'den Rusya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar milyarlarca insan, Türk dizilerindeki büyük aşklara kilitlendi. Dizi sektöründeki başarı ile Türkiye, milyonlarca turist çekti. Özellikle Ortadoğu halkı, dizilerin çekildiği mekanları görmek için adeta sıraya girdi. Estetikte de son trend, Türk kadınlarından başkası değildi. Bunun için Türk doktorlarını tercih eden turistler, hayranlıklarını bir kez gözler önüne serdi. Türk dizilerinin ihraç edildiği bölgelerin başında Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri yer alırken, onları Doğu Avrupa, Batı Avrupa, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip etti. Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk, Karadayı, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adını Feriha Koydum, Gümüş, Ezel, Aşk-ı Memnu, Kara Sevda dizileri, dünyayı ekranlara kilitledi. En fazla ihraç edilen dizi Muhteşem Yüzyıl olurken, en çok hasılat getiren dizinin atv'nin sevilen yapımlarından Kara Para Aşk olduğu belirtildi.





DÜNYA NEFESİNİ TUTTU

Çarşamba akşamlarının iddialı yapımlarından Sen Anlat Karadeniz, hikayesi ve oyunculukları ile adından söz ettirdi. Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin rol aldığı Sen Anlat Karadeniz ilk bölümünden bu yana sosyal medya kullanıcılarının da büyük ilgisini çekti. Türkiye, Nefes'in başından geçenleri adeta 'nefesini' tutup izledi. Büyük beğeni kazanan dizi, bu başarısı ile sınırları bile geçti. Dünya genelinde en çok tweet atılan dizi listesinde tek Türk dizisi olarak bir başarı daha elde etti. Dizi, yayın hayatına başladığı gün hakkında atılan 45 bin tweet ile iddiasını gösterdi. Reyting rekorları kıran dizi, pek çok Avrupa ülkesine ihraç edildi.





YİNE ZİRVEDE

ATV'nin sevilen yapımlarından Kara Para Aşk, Türkiye'yi ekrana kilitledi. Elif ve Ömer'in aşkı, Latin Amerikalı kadınların da ilgisini çekti. İzlenme rekorları kıran Kara Para Aşk dizisi, en çok hasılat getiren diziler sıralamasında zirveyi elde etti.







BALKANLAR'DA BİRİNCİ

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin paylaştığı Ezel dizisi, Balkanlar'da en popüler yapımlar arasına girdi. Görsel bir şölen sunan ve izleyiciyi ekrana kilitleyen yapım, Güney Amerika'nın da ilgisini çekti. Öyle ki Vietnam Başbakanı bile Ezel dizisine duyduğu beğeniyi defalarca dile getirdi.







CANNES'I SALLADI

Atv'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' Türkiye'deki başarısını yurtdışına taşıdı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Deniz Çakır, Tarık Ünlüoğlu, Hakan Karsak, Tuna Orhan, Hakan Karahan, Müjde Uzman ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştıkları "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" başarıda sınır tanımadı. Dizinin afişi, Cannes sokaklarına bile asıldı.





MİLYONLARI 'AYLA'TTIK!

Gelişen Türk sineması uluslararası arenada hem izleyicinin takdirini kazandı hem de ödüllerle başarılarını taçlandırdı. Ayla, Oscar aday adaylığı ile tüm dünya izleyicisinin sevgisini kazanırken Semih Kaplanoğlu'nun Buğday filmi Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödülü aldı. Arizona'da düzenlenen 24. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden En İyi Yabancı Film Ödülü'nü alan 'Ayla', En İyi Film seçildi.