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PTT'ye 5 bin personel alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız ve 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız." dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen "PTT Araç Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, PTT'nin artık bir dünya markası olduğunu söyledi.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 15:24
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