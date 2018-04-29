PTT'ye 5 bin personel alınacak





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen "PTT Araç Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, PTT'nin artık bir dünya markası olduğunu söyledi.

