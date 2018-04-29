Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen "PTT Araç Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, PTT'nin artık bir dünya markası olduğunu söyledi.
PTT'ye 5 bin personel alınacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız ve 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız." dedi.
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