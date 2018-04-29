1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi hafta sonuyla birlikte 4 günlük bir tatil imkanı ortaya çıkardı. Cumartesi ve pazardan sonra pazartesi günü için de izin alan vatandaşlar tatili 4 güne tamamlayarak kıyı şehirlere ve yakın bölgelere akın etti. Özellikle Kuzey Ege'deki otellerde doluluk oranları yüzde 100'lere yaklaşırken otobüslerde de yer kalmadı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Ramazan ayının başlaması, arkasından seçimler ve üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla Temmuz ayına sarkacak yaz tatili öncesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, 1 Mayıs tatilini değerlendirerek, tatil yörelerine akın ediyorlar. Biletler şimdiden tükendi" dedi. Yıldırım, Türkiye genelinde günlük 5 bin 200 sefer yapıldığını, bu sayının 9 bine çıkacağını bildirdi.
1 Mayıs hareketi
Salı günü 1 Mayıs dolayısıyla resmi tatil olması vatandaşı hareketlendirdi. Pazartesi günü için izin alanlar 4 günlük tatil için kıyı şehirlere akın etti
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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