Bilecik'teki pazar tezgahlarında ilk kiraz, kilosu 20 liradan, 100 gramlık paketler ise 5 liradan satışa sunuldu. Fiyatların yüksekliğinden dolayı talep görmediklerini belirten kiraz satıcısı Burhan Çalık, "Bilecik pazar tezgahlarına kiraz düştü. Kirazlarımız Manisa Turgutlu'dan geliyor. Kirazın ilk çıkışı 300 liraydı, şimdi kilosu 20 liraya düştü. Daha yeni çıktığı için vatandaşlardan talep görmüyoruz. Ya da bakıp yine fiyatından dolayı 1 kilo yerine yarım kilo alıyorlar" dedi.
Kiraz 20 liraya tezgaha çıktı
Etiketler: Manisa , Bilecik , kiraz , kiraz fiyatı
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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