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20 liraya tezgaha çıktı

Kiraz 20 liraya tezgaha çıktı
Bilecik'teki pazar tezgahlarında ilk , kilosu 20 liradan, 100 gramlık paketler ise 5 liradan satışa sunuldu. Fiyatların yüksekliğinden dolayı talep görmediklerini belirten kiraz satıcısı Burhan Çalık, " pazar tezgahlarına kiraz düştü. Kirazlarımız Turgutlu'dan geliyor. Kirazın ilk çıkışı 300 liraydı, şimdi kilosu 20 liraya düştü. Daha yeni çıktığı için vatandaşlardan talep görmüyoruz. Ya da bakıp yine fiyatından dolayı 1 kilo yerine yarım kilo alıyorlar" dedi.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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