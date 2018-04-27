İşsizlerin imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. Bu şartları taşıyanlara kıdemlerine göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödeniyor. İşşizlik maaşında taban ve tavan tutarlar asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 805,63 lira, en çok bin 611,28 lira ödeniyor. 10 ayda 8 bin 56 lira ile 16 bin 112 lira arasında ödeme alınabiliyor.
İşsize bin 611 lira
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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