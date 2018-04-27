Hedef 100 milyar dolar

Dünyada ve Türkiye'de her geçen yıl büyüyerek yoluna devam eden franchising sektörü, gelişimini sürdürülebilir kılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Franchising Derneği UFRAD'ın verileri de bu gelişimi doğrular nitelikte. UFRAD'ın verilerine göre; 2018'de 50 milyar dolara ulaşması beklenen franchising sektörü hali hazırda 3 bin zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor. Zincir sayısı ile Avrupa birincisi olan Türkiye'de sektör son 5 yılda yüzde 180 gibi rekor bir büyüme gösterdi. Bu büyüme 200 bin kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Şu ana kadar dışarıya açılan markaların sayısı 175'i geçti. 700 Türk markası ise dünyaya açılmak için pusuda bekliyor. 2023 yılı itibariyle franchising sektörünün büyüklüğünün 100 milyar dolarlık hacime ulaşması hedefleniyor.
175 MARKA DIŞARDA
Günümüzde franchising sektörünün hızla gelişmesi, yeni yatırımları ve işbirliklerini de beraberinde getiriyor. Bu pozitif büyüme sayesinde de dünyada ve Türkiye'de her geçen yıl gelişen franchising sektörü, büyüyerek gelişmeye devam ediyor UFRAD Franchising Derneği Başkanı ve Avrupa Franchise Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'nin global markalar tarafından dikkatle izlenen bir ülke olduğunu belirterek, "175 Türk markası bir dünya markası olarak yurt dışında çok önemli başarılara imza atıyor. Hedefimiz dünya sahnesinde yer alan Türk markalarının sayısını 300'e çıkarmaktır" diye konuştu.
350 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR
Bugün itibarıyla Türkiye'deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin, bu işletmelere bağlı şube sayısının ise 60 bin olduğuna dikkat çeken Dr. Aydın, "Franchise sektörü, ülkemizin işsizlik sorununa çözüm bulmada çok önemli ve kritik işlev yükleniyor. 350 bin insanımızı istihdam ediyoruz" diye konuştu. Sektörün bugün itibarıyla kendi işinin patronu olmak isteyen en az 15 bin yeni girişimci aradığını kaydeden Dr. Aydın, sektörün yatırım fırsatları hakkında, "Türkiye, franchise sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri" ifadelerini kullandı.
175 MARKA DIŞARDA
Günümüzde franchising sektörünün hızla gelişmesi, yeni yatırımları ve işbirliklerini de beraberinde getiriyor. Bu pozitif büyüme sayesinde de dünyada ve Türkiye'de her geçen yıl gelişen franchising sektörü, büyüyerek gelişmeye devam ediyor UFRAD Franchising Derneği Başkanı ve Avrupa Franchise Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'nin global markalar tarafından dikkatle izlenen bir ülke olduğunu belirterek, "175 Türk markası bir dünya markası olarak yurt dışında çok önemli başarılara imza atıyor. Hedefimiz dünya sahnesinde yer alan Türk markalarının sayısını 300'e çıkarmaktır" diye konuştu.
350 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR
Bugün itibarıyla Türkiye'deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin, bu işletmelere bağlı şube sayısının ise 60 bin olduğuna dikkat çeken Dr. Aydın, "Franchise sektörü, ülkemizin işsizlik sorununa çözüm bulmada çok önemli ve kritik işlev yükleniyor. 350 bin insanımızı istihdam ediyoruz" diye konuştu. Sektörün bugün itibarıyla kendi işinin patronu olmak isteyen en az 15 bin yeni girişimci aradığını kaydeden Dr. Aydın, sektörün yatırım fırsatları hakkında, "Türkiye, franchise sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri" ifadelerini kullandı.
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