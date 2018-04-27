Bu yıl 74 bin personel hedefi koyan kamu, sınavla devlet kadrolarına eleman alımına devam ediyor. En yüksek personel alımlarından biri Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, sınavla toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacak. Sınavı kazanarak kamu personeli olmaya hak kazanan kişiler bu yılın sonuna kadar işbaşı yapacak. Personel alımına ilişkin detayları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı. Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Kasım, Aralık'ta yeni hakim, savcı alımı düşünüldüğünü belirten Bakan Gül, "Toplamda 15 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
15 bin 500 hakim alınacak
Etiketler: Adalet Bakanlığı , personel alımı
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.