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15 bin 500 hakim alınacak

15 bin 500 hakim alınacak
Bu yıl 74 bin personel hedefi koyan kamu, sınavla devlet kadrolarına eleman alımına devam ediyor. En yüksek personel alımlarından biri 'ndan geldi. Bakanlık, sınavla toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacak. Sınavı kazanarak kamu personeli olmaya hak kazanan kişiler bu yılın sonuna kadar işbaşı yapacak. na ilişkin detayları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı. Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Kasım, Aralık'ta yeni hakim, savcı alımı düşünüldüğünü belirten Bakan Gül, "Toplamda 15 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
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