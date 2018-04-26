;
Yol Durumu
  1. İhracatta rekor artış!
  2. Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldı

2018 yılında hangi günler olacak? 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi? Resmi takvim netleşti

2018'in resmi tarihleri belli oldu. Hangi günlerin tatil olup olmayacağı resmi tatil takvimi ile netleşti.

Kısa bir süre önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile üç günlük bir fırsatı yakalayan vatandaşlar, şimdi de 30 Nisan ve 1 Mayıs için araştırma yapıyor. Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs bu yıl salı gününe denk geliyor, hem öğrenciler hem de veliler pazartesi gününün durumunu merak ediyor? Peki 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi? İşte 2018 yılı tatil takvimi!

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018 (Salı gününe denk geliyor)

Etiketler: , , , , , , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 18:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ