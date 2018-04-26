Kısa bir süre önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile üç günlük bir tatil fırsatı yakalayan vatandaşlar, şimdi de 30 Nisan ve 1 Mayıs için araştırma yapıyor. Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs bu yıl salı gününe denk geliyor, hem öğrenciler hem de veliler pazartesi gününün durumunu merak ediyor? Peki 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi? İşte 2018 yılı tatil takvimi!

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018 (Salı gününe denk geliyor)