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Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldı

Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı ve çarşamba günü saat 18.00'e kadar vekillerin imzasına açıldı.

Erdoğanın adaylık dilekçesi imzaya açıldı

24 Haziran'dan gerçekleştirilecek ler için 'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için milletvekilleri imza vermeye başladı.

Milletvekilleri gelecek haftaya kadar imza verebilecek. Erdoğan'ın AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Toplanan imzaların ardından 'na başvurulacak. Cumhurbaşkanlığı 'na göre, 'de grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterilebiliyor.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 18:26
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