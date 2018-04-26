24 Haziran'dan gerçekleştirilecek seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için AK Parti milletvekilleri imza vermeye başladı.
Milletvekilleri gelecek haftaya kadar imza verebilecek. Erdoğan'ın AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Toplanan imzaların ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurulacak. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na göre, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterilebiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı ve çarşamba günü saat 18.00'e kadar vekillerin imzasına açıldı.
24 Haziran'dan gerçekleştirilecek seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için AK Parti milletvekilleri imza vermeye başladı.
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